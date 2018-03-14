Сотрудников магазина обматерили за новогоднюю рекламу в марте

Британский магазин кухонной мебели Hytal Kitchen получил агрессивный отзыв от потребителей из-за висящих на улице в марте рождественских рекламных баннеров, сообщает The Mirror.

Не представившаяся женщина обматерила сотрудников, оставив провокационное сообщение на автоответчике. «У меня всего один вопрос. Я просто хочу узнать, почему у вас до сих пор висят рождественские флаги. Вы тупые *** (вагины — прим. «Ленты.ру»)», — заявила агрессивная потребительница.

Сотрудники Hytal Kitchen не обиделись и сразу же опубликовали отзыв анонима на официальной странице в Facebook. Кроме того, они поблагодарили внимательного потребителя. «Спасибо человеку, который позвонил в наш офис в 8:56 утра, за замечание о том, что наши рождественские флаги все еще парят в воздухе», — прокомментировали пост представители магазина. Затем они выложили фотографии рекламных баннеров и поздравили пользователей с Рождеством.

Руководители компании заявили, что до сих пор не сняли рождественские флаги из-за плохих погодных условий и недостатка свободного времени. Сотрудники очень удивились, услышав гневное послание неизвестной женщины, однако они не собираются искать анонима или подавать на него в суд.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!