На австралийский пляж вынесло корову и быка

На австралийский пляж во время наводнения вынесло корову и быка. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Животные появились на берегу с разницей в сутки. Останки коровы переработали на ближайшем мусороперерабатывающем заводе, а быка похоронили на пляже чуть выше линии прилива.

Администратор пляжа отметил, что местных жителей немало обеспокоила находка. «Мы не знаем, откуда они взялись, но понимаем, что они могут быть опасными для здоровья граждан, если мы немедленно их не уберем, — отметил он. — К тому же, из-за наводнения туши могло перенести еще куда-нибудь».

Глава региона Боб Кэттер (Bob Katter) отметил, что произошедшее показывает, насколько серьезный вред хозяйствам может нанести наводнение, и призвал жителей штата эвакуироваться.

12 марта сообщалось, что жительница Австралии спасла ядовитого паука во время наводнения. Женщина залезла в бурлящую реку и вытащила из него веточку дерева авокадо, за которую держался тарантул. Затем она выпустила его на землю.

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