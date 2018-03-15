Муниципальные депутаты вступились за московских пешеходов

Восемь московских муниципальных депутатов присоединились к иску к столичному департаменту транспорта и Центру организации дорожного движения (ЦОДД). Причиной стало недовольство ликвидацией нескольких пешеходных переходов в начале этого года, сообщает РБК.

Заявитель Алексей Радченко рассказал, что участники иска не согласны с подходом Дептранса к вопросам безопасности. По словам депутата Савеловского района Дениса Олешкевича, властям не интересна судьба пешеходов.

Первое заседание по иску намечено на 19 марта. В нем, в частности, подняты вопросы нецелевого расходования средств.

По мнению муниципальных депутатов, ликвидация наземных переходов вынуждает пешеходов, идущих по привычному пути, нарушать правила дорожного движения. «Люди начинают перебегать на красный. С одной стороны, это плохо, с другой — стоять и ждать пять минут — тоже странно. Отправление людей в подземные переходы и озаборивание улиц не привели к улучшению ситуации. Нужно переключаться на другие методы», — полагает депутат Пресненского района Анастасия Ромашкевич.

Согласно имеющимся в распоряжении РБК документам, переходы на улице Каланчевской в районе пересечения с Садовой-Спассой и на улице Верхней Сыромятнической возле пересечения с Земляным Валом были ликвидированы в январе для улучшения дорожного движения. На разработку новых транспортных схем было потрачено 48 миллионов рублей. Уже в феврале в ЦОДД рассказали, что статистика после изменений стала хуже, чем до них, поскольку участились случаи ДТП с пешеходами. В то же время за период работы этих переходов, как отмечает Strelka Magazine, произошло лишь одно ДТП.

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