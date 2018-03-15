«Ночные волки» проедут мотоколонной по Севастополю в честь референдума в Крыму

Байкеры из мотоклуба «Ночные волки» проедут колонной по Севастополю в четвертую годовщину крымского референдума. Об этом лидер движения Александр Залдостанов по прозвищу Хирург написал на своей странице «Вконтакте».

«Принято решение, что наша колонна проследует по Севастополю 16 марта. Конечной точкой будет кинотеатр "Москва", где мы проведем презентацию фильма», — рассказал он.

Планируется, что мотоциклисты стартуют от горы Гасфорта, а конечной точкой маршрута станет кинотеатр «Москва», уточнил он.

Крым вошел в состав России весной 2014 года. 16 марта в регионе состоялся референдум, в ходе которого, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. 18 марта решение о принятии полуострова в состав РФ огласил во внеочередном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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