Севастопольцы попросили ускорить изготовление отличительных знаков для горожан

Представители ветеранских организаций Севастополя попросили местных предпринимателей ускорить изготовление памятных знаков в честь годовщины присоединения Крыма 18 марта. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» во вторник, 6 марта.

«Мы предлагаем выпустить памятный знак для того, чтобы отметить вклад каждого жителя в судьбу Севастополя. В тот день мы вышли и отдали свои голоса за возвращение в родную гавань — в Россию», — сказал заместитель председателя севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Владимир Клюев.

По его словам, ветераны поддерживают эту инициативу. Клюев также призвал избирательную комиссию города последовать их примеру. «Это будет особый знак отличия для жителей Севастополя», — заключил он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. 16 марта в регионе состоялся референдум, в ходе которого, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. 18 марта решение о принятии полуострова в состав РФ огласил во внеочередном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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