Наука и техника
 
Последние новости
Песков назвал шокирующим и неприличным заявление Джонсона о Путине
Двух лидеров сборной Украины по легкой атлетике поймали на допинге
Японцы прибрали к рукам «Донской табак»
Стюардесса в Уганде выпала из самолета и погибла
Умер автор фильма «Зеленый фургон»
Предсказана скорая гибель статуй на острове Пасхи
В московском метро появились новые схемы  
В сети принялись разглядывать собственные тела шестилетней давности
Британия объяснила отношение к простым россиянам
Участники группы «Пикник» попали в больницу с серьезными травмами

Предсказана скорая гибель статуй на острове Пасхи

Перейти в «Мою Ленту»

Побережье острова Пасхи и расположенные там древние статуи будут затоплены в ближайшие десятилетия из-за роста уровня океана, вызванного глобальным потеплением. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно оценкам исследователей, к 2100 году океан может подняться примерно на два метра, при этом под водой окажутся обширные прибрежные территории. Это усилит процесс эрозии и разрушение береговой линии на острове Пасхи вместе со стоящими там моаи — статуями в виде огромной человеческой головы, расположенной на усеченном до пояса туловищем.

Как отмечается, под угрозой окажутся многие скульптуры, которые в настоящее время стоят почти у самой кромки воды. Так, наступающий океан, скорее всего, уничтожит церемониальную платформу (аху) Тонгарики, где расположено 15 статуй различной величины. Также исчезнет пляж в бухте Анакена, знаменитый белым коралловым песком, и аху Акаханга, где лежат упавшие моаи.

Жители острова Пасхи планируют защитить достопримечательности с помощью стены, однако пока не ясно, будет ли эта мера эффективной. Чиновники рассматривают возможность переноса статуй в глубь суши.

Моаи были воздвигнуты коренными жителями — рапануйцами, которые прибыли на остров в IX—X веках из Восточной Полинезии. Считается, что статуи изготовлены между 1250 и 1500 годами. Материалом служили породы из каменоломни потухшего вулкана Рано Рараку.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Easter Island Is Eroding
У берегов США нашли массовое подводное захоронение людей
Антарктические ледники ускорили таяние
Названы сроки исчезновения российской части Каспийского моря
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:04Сегодня

Аппарат от народа

В попытках убить iPhone X Samsung не смогла превзойти даже старый Galaxy S8
14:5510 марта

Россия передумала вступать в ЦЕРН

14:42Сегодня

Apple остановила производство iPhone

06:22Сегодня

Определились лидеры среди названий нового российского сверхоружия

Наука и техника00:0213 марта
Пуск «Ангары-А5» с Плесецка

Еще полетаем

«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
18:11 7 марта

Вокруг звезды заметили структуру неизвестного происхождения

12:39Сегодня

У древних людей нашли продвинутые технологии

06:56Сегодня

Доказан неоспоримый вред лишнего веса

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
08:4813 марта

В беспроводной зарядке разглядели угрозу для iPhone X

10:37Сегодня

Новое российское оружие назвали угрозой всей жизни на Земле

05:37Сегодня

В Японии нашли уникальный способ избавиться от пробок

Россия
Вятский Маск
Герой «Салюта-7» придумал, как спасти российскую космонавтику
Российские вузы снабдят священниками и встроенными церквями
В Таганроге техника приехала ремонтировать яму и провалилась в нее
Президентские. Новые. Твои
Умные урны, камеры и другие технологии на выборах президента
«Упали и замерли в одном каком-то положении»
Как кризис изменил секс, работу и еду россиян
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Старая крыша российского завода рухнула на элитный внедорожник директора
Все материалы
Мир
Все оттенки черного
Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай — вернуться не выйдет
Британия объяснила отношение к простым россиянам
Макрон демонстративно пренебрег Россией
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Арестована совершавшая по восемь ограблений в день банда
Лавров отреагировал на предложение министра обороны Великобритании заткнуться
Добро пожаловать в рейх
Гитлер воплотил немецкую мечту. Народ этого не забыл
Все материалы
Бывший СССР
Плата за вход
Ради Европы украинцы готовы стать коммунистами и геями
Савченко признали врагом Украины
Великая урючная революция
За что боролся и на что напоролся первый президент Киргизии
ДНР и ЛНР обошли европейские страны по числу танков
Сломавшаяся в Грузии канатная дорога заставила туристов прыгать вниз
Киев заявил о ведущей третью мировую войну России
Надежда Савченко обратилась с просьбой к Владимиру Путину
Все материалы
Экономика
Надоили
Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
«Новотранс» отберет русское зерно у прибалтов
Сельхозпродукция отправится в Европу из порта Усть-Луга
Частникам отдадут каждый десятый поезд
Глава «Югры» прокомментировал «Коммерсант FM» тяжбы с ЦБ
Стали известны масштабы экспорта нефти из США
Россияне потеряли миллиарды рублей из-за непонимания пенсионной системы
В России пройдет беспрецедентная проверка молочного рынка
Все материалы
Силовые структуры
Мужская работа
В современном мире всего шаг от неравнодушия до подвига
Смертельное оружие
Хорошо ли вы знаете арсенал киллеров: тест «Ленты.ру»
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Налет на ювелирный магазин в Москве попал на видео
В Москве поймали похитителя грудных имплантов
Стал известен ущерб от коррупции в России
Банда из пятерых экс-полицейских попалась на страсти к янтарю
Все материалы
Наука и техника
Аппарат от народа
В попытках убить iPhone X Samsung не смогла превзойти даже старый Galaxy S8
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Стивен Хокинг«Сингулярность есть начало Вселенной»
Умер Стивен Хокинг — последний великий мечтатель
Предсказана скорая гибель статуй на острове Пасхи
Apple остановила производство iPhone
Определились лидеры среди названий нового российского сверхоружия
У древних людей нашли продвинутые технологии
Все материалы
Спорт
Дед Жозе
Моуринью привык к большим деньгам, но разучился побеждать
Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы
Выступающим в России украинским атлетам откажут в финансировании
Тренер праздновал победу над киевским «Динамо» и упал
Нападающий сборной России Кокорин порвал «кресты»
Семнадцатилетний пловец умер во время соревнований
Все материалы
Культура
Черные властелины
25 лучших фильмов, снятых афроамериканцами
«Он огромный и розовый, и я не знаю, что делать»
Звезды делятся несексуальной правдой о постельных сценах
Коммунальная экзотика
Его картины раздражали советских людей. Он умер на Западе, не дожив до юбилея
Умер автор фильма «Зеленый фургон»
Участники группы «Пикник» попали в больницу с серьезными травмами
Шнуров заставил бывшую солистку «Ленинграда» раздеться перед толпой
По мотивам «Лары Крофт» сняли лесбийский порнотриллер «Расхитительница вагин»
Все материалы
Интернет и СМИ
Присмотрись
Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром
«Батя в здании, спасайте задницы!»
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Фильм о секс-индустрии в виртуальной реальности оскорбил порноактрису
Павший на колени Лавров превратился в мем
Горюющая посреди пустой комнаты кошка растрогала пользователей сети
США обвинили Россию в атаке на энергосистему страны
Все материалы
Ценности
«Рабский менталитет заставляет гнобить черных»
Он мог умереть под ботинками скинов, но стал танцевать и растоптал обидчиков
Nike предложил китайцам прикрыть рты
Атака клоунов
Российская уличная мода в опасности. Не спасет даже Слава Зайцев
Американские модники нашли способ защиты от радиации
Versace отказался от использования натурального меха
Дочь королевы Елизаветы II заметили в пиджаке сорокалетней давности
Время сильных
Секс-символы эпохи золотых яиц, огромных бицепсов и шелковых шляп
Все материалы
Путешествия
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
Шенгенские визы подорожают
Россияне начали покупать туры в Египет
Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге
Дичь и дикость
Извержение вулкана, трещины в стенах и слюна жирафа на снимках лучших фотографов
Облако-монстр нависло над побережьем в США
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Все материалы
Из жизни
Фантастические яды
ЦРУ создало невидимые пули и смертельные зонтики, но не смогло их применить
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Каши переел
Ради славы украинец превратил сына в бодибилдера, но что-то пошло не так
Испуганная кобра выплюнула три яйца
Роженица сама достала ребенка из утробы после кесарева сечения
Высокооплачиваемая проститутка рассказала о своей работе
Авиакомпания по ошибке заставила пса пролететь над океаном в багажном отделении
Все материалы
От «Мустанга» до «Роллса»: экстремальный тюнинг Женевы
Самые яркие, вызывающие и странные доработанные автомобили выставки
Все конкуренты VW Teramont в России
С кем будет бороться за покупателей самый большой кроссовер VW
Первый тест странного «Мерседеса»
Почему вам придется полюбить новый Mercedes-Benz CLS
Cамые безумные внедорожники Женевы
Пять кроссоверов, которые заставят вас оборачиваться
«Горячие» универсалы Mercedes-AMG и Porsche сравнили в гонке по прямой
«Нелегальный» роскошный хэтчбек Jaguar выставили на продажу
Ford показал первое изображение возрожденного Bronco
Все материалы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все материалы