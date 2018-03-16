Появились фото с места серьезной аварии музыкантов «Пикника»

Главное управление МЧС России по Владимирской области опубликовало фотографии с места аварии группы «Пикник». Снимки доступны на сайте ведомства.

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

«16 марта в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, автодорога Владимир — Тума, 50-й километр. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали участники группы «Пикник». Они были госпитализированы с серьезными травмами.

Группа «Пикник» сформировалась в 1978 году. В текущий состав коллектива входят фронтмен Эдмунд Шклярский, барабанщик Леонид Кирнос, бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский. В дискографии «Пикника» 22 студийных альбома.

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