Стало известно количество опасной для здоровья рыбы на прилавках

Роспотребнадзор сообщил о снятии с реализации в 2017 году около шести тысяч партий рыбы и морепродуктов общим объемом более 37 тонн после проведенных проверок продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По санитарно-химическим показателям 0,4 процента проб не отвечали установленным требованиям. По микробиологическим показателям 6 процентов проб — не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. По паразитологическим показателям 1,1 процента проб рыбы и морепродуктов не соответствовали установленным требованиям», — говорится в сообщении.

При этом, как отмечается доля импортной рыбы, не соответствующей требованиям по количеству глазури (около 20 процентов), втрое превышает долю отечественной рыбы по тому же показателю.

В ведомстве порекомендовали при покупке рыбы обращать внимание на условия ее реализации, целостность упаковки, наличие информации о дате выработки, конечном сроке употребления.

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