Частникам отдадут каждый десятый поезд

Минтранс разработал проект целевой модели рынка (ЦМР) дальнего следования, согласно которому после 2021 года до 10 процентов сектора могут занять частные перевозчики. Об этом пишет «Коммерсантъ». На конкурсы для них предлагается выставлять лоты, включающие как доходные, так и убыточные маршруты.

По проекту ЦМР, допуск частных перевозчиков на сеть на основе договоров с РЖД на 15 лет и на конкурсной основе будет разрешен в 2021–2025 годы. В рамках первого этапа до 2021 года государство оценит экономику перевозок и разработает механизм формирования лотов.

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Похожим образом происходила реформа РАО ЕЭС России. Выигравший лот перевозчик заключает договор по цене с учетом рентабельности, чтобы обеспечить возвратность вложений, в первую очередь в подвижной состав.

На данный момент частные перевозчики обеспечивают только 1,1 процента рейсов. Крупнейшим независимым игроком на рынке стала компания «ТрансКласСервис».

4 ноября «Российские железные дороги» (РЖД) сообщили о приостановке продажи билетов в плацкартные и общие вагоны с 2018 года. Перевозчик отмечал, что такое решение принято «в связи с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении на следующий год». В середине ноября продажа вновь была открыта.

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