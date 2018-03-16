Налет на ювелирный магазин в Москве попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали налет на ювелирный магазин на севере Москвы. Запись в пятницу, 16 марта, публикует РЕН ТВ.

15 марта около 20:00 — перед самым закрытием — группа неизвестных ворвалась в помещение магазина, расположенного в доме 69 на Ленинградском проспекте. Угрожая оружием охране и работникам, налетчики разбили витрины и похитили значительную часть выставленных на продажу украшений, после чего скрылись на машине Lada Priora светлого цвета. Введенный в городе план «Перехват» результата не дал — ни автомобиль, ни налетчиков обнаружить не удалось.

Как сообщили «Ленте.ру» в столичном главке МВД, уголовное дело возбуждено по статье 162 УК РФ «Разбой», стоимость похищенного, по предварительным данным, составляет около 50 миллионов рублей

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