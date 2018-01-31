Грабители в Петербурге напали на ювелирный и устроили перестрелку с полицией

В Санкт-Петербурге полиция устроила погоню со стрельбой за грабителями ювелирного салона. Об этом в среду, 31 января, сообщает издание «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером 31 января на углу Индустриального и Ириновского проспектов. После налета подозреваемые попытались скрыться на машине, но подоспевший полицейский бросился за налетчиками и открыл стрельбу из табельного оружия.

Преступники открыли ответный огонь, ранив стража порядка в ногу. Один из подозреваемых сумел скрыться, двое получили ранения, были схвачены и доставлены в больницу.

Ранее 31 января неизвестные открыли стрельбу в бизнес-центре «Святогор» в центре Москвы. В результате в реанимацию был доставлен мужчина с ранениями головы и груди. Стрелявшие, выбросив оружие, скрылись.

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