Вооруженные грабители оставили Париж без украшений

Вооруженные грабители украли из ювелирных магазинов отеля Ritz в Париже украшения на 4,75 миллиона евро. Об этом сообщает сообщает Fashion Network.

Банда состояла из пяти мужчин, они ворвались в здание отеля вечером 10 января, разбили окна первого этажа и забрали драгоценности. По словам источника издания в полиции, свои работы в Ritz демонстрировали всемирно известные ювелиры.

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Троих грабителей задержали во время попытки скрыться после совершения преступления, еще двое сумели сбежать. «Мы услышали громкий шум и стрельбу на улице. Мы не знали, что происходит, пока кто-то не сказал нам, что это ограбление», — сообщили сотрудники отеля.

Другие свидетели отметили, что видели удаляющийся мотоцикл после взлома здания. Отмечается, что отель Ritz в Париже и раньше подвергался попыткам ограбления и взлома. В марте 2016 года двое мужчин украли ювелирные украшения общей стоимостью шесть миллионов евро.

Гостиница основана в 1898 году швейцарским предпринимателем Сезаром Рицем, в ней останавливались Коко Шанель, Чарли Чаплин, Эрнест Хемингуэй. Кроме того, именно здесь провела свои последние часы перед гибелью в автокатастрофе принцесса Диана. В настоящее время владельцем отеля является египетский миллиардер Мохаммед аль-Файед.

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