В центре Москвы расстреляли посетителя бизнес-центра

Неизвестные открыли стрельбу в бизнес-центре «Святогор» в центре Москвы, тяжело ранив мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, инцидент произошел около 15:00 в среду, 31 января. Двое неизвестных вошли в помещение бизнес-центра на улице Летниковской и внезапно открыли огонь по одному из посетителей.

«Мужчина получил ранения в голову и грудь и был доставлен в реанимацию в критическом состоянии. Стрелявшие, выбросив оружие, скрылись с места происшествия. Личности раненого и стрелков устанавливаются», — сообщил источник.

На месте происшествия обнаружен травматический пистолет, переделанный под боевой. Сотрудники правоохранительных органов изучают обстоятельства нападения на мужчину. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

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