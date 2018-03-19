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У вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель

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У вертолета, на борту которого находились Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, и ее муж Джаред Кушнер, отказал один из двигателей. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Инцидент с двухмоторным вертолетом произошел 15 марта.

Из-за произошедшего пара была вынуждена вернуться в аэропорт Рональда Рейгана в Вашингтоне. Отмечается, что супруги направлялись из американской столицы в Нью-Йорк. Впоследствии они улетели коммерческим авиарейсом.

В начале марта газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что американский лидер захотел уволить дочь и зятя с постов в Белом доме.

За несколько дней до этого стало известно, что Джареда Кушнера лишили доступа к ежедневным сводкам, содержащим ценные секретные данные. Соответствующее решение принял глава аппарата Белого дома Джон Келли. Таким образом, допуск зятя Трампа понизили с высшего до секретного.

Иванка Трамп занимает пост советника президента, а ее муж — главного советника.

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