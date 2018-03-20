«Газпром» превратил Италию в экспортера газа

Италия впервые в своей истории стала экспортером природного газа, поставив на прошлой неделе в соседнюю Швейцарию около 20 миллионов кубометров топлива. Об этом сообщает Bloomberg. Такого показателя удалось достичь за счет организации реверса газа по трубопроводам, которые поставляют российское сырье от «Газпрома» в страну.

Как отмечает издание, этому событию предшествовали месяцы планирования, так как организация реверса была технологически сложной задачей. В феврале в итальянской газотранспортной системе (ГТС) были проведены первые «сухие» прогоны без прокачки топлива.

На данный момент в Швейцарию поставляется около пяти миллионов кубометров газа в день, но при помощи дальнейших инвестиций планируется увеличить пропускную способность до 40 миллионов кубометров.

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Управляющая итальянской ГТС компания Snam надеется в будущем сделать Италию крупнейшим газовым хабом в Европе. Республика надеется получать газ сразу по нескольким газопроводам из России, Ближнего Востока и Северной Африки, а затем переправлять его в другие страны Западной Европы.

На прошлой неделе Snam заявила о том, что расширяет свою инвестиционную программу на 10 процентов (до 5,2 миллиарда евро) к 2021 году. Большая часть вложений пойдет на распределительные сети.

В 2016 году Италия импортировала около 65 миллиардов кубометров газа, что составляет более 90 процентов от потребления страны. На импорт из России приходится около половины этого объема.

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