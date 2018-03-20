Скандал в Facebook обошелся Цукербергу в пять миллиардов долларов

Исполнительный директор и основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 4,9 миллиарда долларов на падении акций компании в понедельник, 19 марта. Об этом сообщает Bloomberg.

Акции Facebook упали на семь процентов после появления информации о том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica смогла собрать личные данные более 50 миллионов пользователей соцсети без их ведома и на основе этого создать алгоритм анализа политических предпочтений американцев.

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Состояние Цукерберга сократилось до 70,4 миллиарда долларов. Согласно рейтингу богатейших людей планеты по версии Bloomberg, после падения акций Facebook он потерял одну позицию в рейтинге миллиардеров, опустившись на пятое место — его обогнал основатель Inditex (материнской компании Zara) Амансио Ортега. Их опережают основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и американский инвестор Уоррен Баффет.

По данным The New York Times, Cambridge Analytica разработала мобильное приложение, которое собирало личные данные пользователей соцсети. По утверждению газеты, информация в дальнейшем была использована для составления психологических портретов потенциальных избирателей и позволяла создавать рекламу для предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа. В Facebook заявили, что не были осведомлены об этом — 16 марта компания заблокировала доступ Cambridge Analytica к своим серверам.

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