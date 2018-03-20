Триста коров помогли фермеру поздороваться с ракетой Илона Маска

Farmer Derek Klingenberg / YouTube

В США фермер выстроил фигуру из 300 коров, чтобы поприветствовать ракету SpaceX. На видео обратил внимание новостной портал UPI.

Фермер из Канзаса Дерек Клиндженберг (Derek Klingenberg) называет себя «коровьим художником». Он ведет свой канал на YouTube, где прославился роликами, на которых при помощи грузовика выстраивает коров в разнообразные фигуры.

В последнем видео Клиндженберг заставил встать своих подопечных в форме слова Hi («Привет»). Таким образом он решил поздороваться с ракетой Илона Маска. «Я и мои коровы были в восторге от запуска Tesla в открытый космос. И мы решили тоже сделать что-нибудь космически крутое, но в фермерском стиле», — признался он.

Мужчина подошел к задумке серьезно: чтобы убедиться, что из космоса будет видно его послание, он изучил фотографии фермы со спутника, которые ему присылали каждый день. Он вычислил, в какое время спутник делает снимок, и выстроил коров под ним именно в этот момент. По его словам, животные начали разбредаться, чтобы поесть траву, но надпись все равно можно разобрать.

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