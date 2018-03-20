Определен уровень доверия россиян главе ЦИК

Большинство россиян доверяют главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой и позитивно оценивают нынешнюю работу Центризбиркома. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации во вторник, 20 марта.

«Сегодня почти две трети россиян (63 процента) характеризуют ЦИК как орган, стремящийся сделать выборы справедливыми и демократическими, — в начале 2016 года эта доля составляла 40 процентов. Напротив, о периодических нарушениях закона со стороны ЦИК сегодня говорят вдвое реже, чем два года назад: 19 процентов против 36 процентов соответственно», — говорится в документе.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, комментируя результаты опроса, отметил, что за два года Памфиловой «не только удалось сохранить высокий личный кредит доверия, который был зафиксирован в тот момент, когда она пришла из правозащитной сферы в Центризбирком», но и значительно повысить кредит доверия к органу. 60 процентов россиян положительно оценивают работу ЦИК по контролю за соблюдением избирательных прав.

Элла Памфилова была избрана новым председателем Центризбиркома в марте 2016 года. До этого она занимала должность уполномоченного по правам человека.

Центральная избирательная комиссия формируется сроком на пять лет в составе 15 человек. Пять членов ЦИК с правом решающего голоса назначает Госдума, пять — Совет Федерации, еще пять — президент. После этого проводится первое заседание, на котором тайным голосованием избирается председатель комиссии.

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