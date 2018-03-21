В квартире на Урале обнаружили семь тысяч жильцов

Следствие начало проверку после сообщений о регистрации в одной из квартир Екатеринбурга около семи тысяч человек. Работников миграционной службы подозревают в халатности, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.

По данным регионального главка, ранее в СМИ появилась информация о незаконной регистрации в одной квартире тысяч человек. При этом, как отмечают следователи, «несмотря на возбуждение органами полиции еще в декабре 2016 года уголовного дела о незаконной постановке на учет 57 граждан, на протяжении периода следствия по делу количество зарегистрированных в указанной квартире возросло до 6844 человек».

Для выяснения всех обстоятельств будут опрашиваться как владелец квартиры, так и сотрудники миграционного отдела полиции, а также будет проанализирована соответствующая документация, уточнили в главке.

В сентябре 2017 года сотрудники полиции в одной из квартир Санкт-Петербурга обнаружили 40 мигрантов. При этом каждый третий жилец находился на территории России незаконно.

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