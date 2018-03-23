Воевавшие в Донбассе безработные получили сроки за подрывы в Петербурге

В Санкт-Петербурге вынесен приговор безработным Николаю Мотовилову и Антону Головырцеву, устроившим подрыв поста ГИБДД в 2015 году. Об этом в пятницу, 23 марта, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Подсудимых признали виновными в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Мотовилову суд дал 19 лет в колонии строгого режима, Головырцеву — 19,5 лет. Также они должны выплатить 2,4 миллиона рублей по гражданским искам.

Они установили взрывное устройство на ступеньке стационарного поста ГИБДД, расположенного на пересечении Каменноостровского проспекта и набережной реки Малой Невки. Бомба была обнаружена 5 марта 2015 года сотрудником ДПС.

«Подойдя к посту, я увидел стоящую на верхней ступеньке коробку из-под сока. Так как надо было открыть дверь, скинул ее ногой. Коробка упала на землю, открылась, и я увидел мигающие внутри коробки лампочки. Я тут же сообщил об этом в дежурную часть подразделения, потому что сразу подумал, что это взрывное устройство», — рассказал в суде старший инспектор ДПС Сергей Мосенков, его цитирует «Петербургский дневник». По заключению экспертов, заряд находился в рабочем состоянии и лишь чудом не взорвался.

Второе взрывное устройство, заложенное в октябре того же года на посту ГИБДД в районе пересечения Большого Сампсониевского проспекта и улицы Кантемировской, сработало, и в результате подрыва пострадала пенсионерка, которая отодвинула ногой пакет с бомбой.

По данным «Фонтанки», оба фигуранта дела безработные. Они воевали в самопровозглашенной ДНР, а после возвращения на родину решили провести серию подрывов, чтобы привлечь внимание прессы «к ситуации в стране», отмечает «Петербургский дневник».

По информации газеты, следователи установили, что обвиняемые совершили преступления «на почве ненависти к институтам государственной власти», основываясь на их переписке и переговорах.

По версии следствия, молодые люди раздобыли два СВУ из минометных мин времен Великой Отечественной, которые Мотовилов снабдил устройством дистанционного управления. Необходимые детали он якобы приобрел в магазине техники на Кронверкском проспекте.

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