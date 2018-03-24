Мурманский вице-губернатор лишился шевелюры после выборов президента

Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин побрился налысо после проигранного пари о явке избирателей на прошедших выборах президента России. Фотографию, на которой он запечатлен с побритой головой, чиновник выложил на своей странице в Facebook.

«Я был уверен, что по явке избирателей Мурманская область будет первая по СЗФО (Северо-Западный федеральный округ — прим. «Ленты.ру»). Оказались вторыми. Это очень хорошо. Но спор проиграл. Слово мужчины дороже волос. Да и к отпуску готов», — написал он.

Пользователи соцсети одобрили поступок Векшина и напомнили, что один из бывших кандидатов в президенты Павел Грудинин, поспорив с журналистом Юрием Дудем на усы, так и не выполнил обещание сбрить их. Позднее он пообещал выполнить условие в том случае, если Дудь признает прошедшие выборы честными.

Выборы главы государства состоялись в России 18 марта. Явка составила 67,47 процента. С результатом 76,69 процента голосов победил действующий президент Владимир Путин, Грудинин набрал 11,77 процента голосов, третий результат показал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65 процента голосов.

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