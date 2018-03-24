Кличко задумался об участии в президентских выборах на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о своих политических амбициях. Он отметил, что задумывался об участии в выборах президента Украины, но хотел бы сначала выполнить свои задачи в качестве столичного градоначальника. Об этом бывший боксер заявил на немецко-украинской дискуссии о кризисе в стране, сообщает «Укринформ».

«Вы говорите о президентских выборах в следующем году ... Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал», — сказал Кличко.

Мэр опасается, что люди осудят его на невыполненные обещания. «У меня в жизни есть принцип: я должен держать слово», — подчеркнул он.

По словам киевского градоначальника, у каждого есть политические амбиции, но «к сожалению, здесь не получается так быстро, как в спорте».

Кличко — почетный чемпион мира по боксу по версии WBC. Пост главы Киевской городской государственной администрации он занимает с июня 2014 года.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!