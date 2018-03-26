Британскую антидопинговую базу атаковали хакеры

Британское антидопинговое агентство (UKAD) подверглось атаке хакеров. Об этом сообщает The Independent.

Целью злоумышленников была база агентства, в которой хранятся данные о результатах допинг-тестирований и медицинские записи многих футболистов Премьер-лиги, известных велосипедистов и участников Олимпийских игр. Согласно заявлению представителя UKAD, атака была безуспешной, данные не попали в руки злоумышленников. Идентифицировать их пока не удалось.

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С 2016 года активную деятельность проводит хакерская группировка Fancy Bears, которую связывают с Россией. Она получила доступ к антидопинговой системе ADAMS и поэтапно публиковали списки спортсменов, имевших терапевтические исключения и легально принимавших запрещенные препараты. The Guardian отмечает, что атаку на UKAD связывают именно с Fancy Bears.

В Великобритании выражали обеспокоенность из-за угрозы кибербезопасности во время проведения чемпионата мира по футболу-2018. Так, в сентябре 2017 года сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии (FA) опасается, российские хакеры получат доступ к секретной информации организации или к личным данным игроков сборной страны.

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