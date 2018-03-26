Кадыров приехал на пожар на проспекте Кадырова

В центре Грозного на проспекте имени Ахмата Кадырова загорелось чердачное помещение 12-этажного жилого дома. Об этом «Интерфаксу» сообщили в республиканском главке МЧС.

Пожару присвоена вторая категория сложности. По данным МЧС, возгорание локализовано, передает ТАСС. Эвакуировано более 200 человек.

На место ЧП прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров, он запустил прямую трансляцию оттуда на своей странице во «ВКонтакте». «Сейчас потушим. Служба МЧС работает как швейцарские часы», — отметил руководитель республики. Он заявил, что при пожаре никто не погиб и не пострадал.

Помимо Кадырова, на место пожара оперативно прибыли главы всех компетентных региональных ведомств, в частности МЧС, МВД, Росгвардии и Минздрава.

25 марта в Кемерове произошел крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли, по последним данным, 64 человека. По информации МЧС на 17:30 по московскому времени, опознаны тела 23 жертв, среди них восемь детей. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не приехал на место пожара, объяснив это рекомендацией главы МЧС Владимира Пучкова.

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