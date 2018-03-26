Тулееву помешал приехать на место пожара в «Зимней вишне» глава МЧС

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не приехал на место пожара в торгово-развлекательном «Зимняя вишня» по совету главы МЧС России Владимира Пучкова, чтобы не затруднять спасательную операцию. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила начальник отдела по связям с общественностью кемеровской администрации Лариса Деменева.

«На брифинге [в областной администрации] Пучков сказал, что это была его просьба, потому что там и так был затруднен подъезд к месту ЧП. Поэтому был очень малый круг официальных лиц, чтобы не мешать работе», — сказала Деменева.

В брифинге принимали участие Пучков, Тулеев, а также члены оперативного штаба по ликвидации последствий ЧП. В ходе брифинга губернатор Кузбасса рассказал, что в пожаре погибла его 11-летняя родственница.

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По данным на 10:00 по московскому времени, в результате пожара погибли 53 человека, в том числе дети, часть из них оказалась заперта в кинотеатре.

Без вести пропавшими считаются более 10 человек. В больницах Кемерова остаются 12 пострадавших, в том числе ребенок в тяжелом состоянии, 36 человек отпустили на амбулаторное лечение.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала причиной трагедии халатность, а произошедший пожар — сигналом, который должен побудить к проверке других ТЦ.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны четыре человека, среди них арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, а также руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр.