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Неудачный татуаж превратил брови тайки в огромных слизняков

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Каньярат Чайхан

Жительница Таиланда сделала себе татуаж бровей, однако из-за неопытности мастера они получились огромными и похожими на слизней. Как сообщает издание The Mirror, девушка приняла решение свести их и отрастить заново.

Каньярат Чайхан (Kanyarat Chaichan) сделала неудачную процедуру в дешевом салоне в ноябре прошлого года. С тех пор 26-летней девушке пришлось ходить с гигантскими татуированными бровями, так как у нее не было денег, чтобы их свести. Однако ее проблему бесплатно взялась решить косметолог и в марте провела операцию по удалению татуажа лазером.

Тем не менее Чайхан придется подождать от трех до шести месяцев, пока лечение полностью не подействует. Но она счастлива: «Я думала, что мне теперь всю жизнь придется ходить с огромными бровями. Теперь же я просто терпеливо жду, пока они исчезнут», — призналась девушка. В дальнейшем она планирует довольствоваться естественными бровями.

Косметолог отметила, что решилась на это, чтобы помочь девушке и показать окружающим, как важно обращаться только к квалифицированным мастерам.

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