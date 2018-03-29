Дуров назвал причину сбоя в Telegram

Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров объяснил причины масштабного сбоя в мессенджере. Об этом он рассказал в Twitter.

По его словам, проблемы в работе Telegram начались из-за отключения электричества в серверном кластере. «Работаем, чтобы исправить это с нашей стороны, но многое зависит от того, когда сотрудники центра обработки данных приведут энергетическое оборудование в порядок», — заявил Дуров.

Пользователи пожаловались на невозможность подключения к Telegram около 11 утра по московскому времени 29 марта. Проблемы испытывали некоторые жители Европы, Ближнего Востока и в стран СНГ.

20 марта руководители Роскомнадзора дали Telegram 15 дней на то, чтобы те предоставили информацию, необходимую для расшифровки сообщений пользователей. Однако Дуров назвал угрозы заблокировать мессенджер бесполезными.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!