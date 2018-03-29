«Роснефть» открыла представительство в Катаре

«Роснефть» открыла офис Международного центра исследований и разработок в Катаре, который станет полномасштабным представительством компании, говорится в пресс-релизе на сайте холдинга.

Соглашение об открытии центра было подписано в рамках визита главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина в Доху. Международный центр исследований и разработок будет работать в Катарском парке науки и технологий (Qatar Science and Technology Park) — одном из ведущих наукоградов мира.

«Научный центр «Роснефти» будет разрабатывать инновационные решения в области производства конструкционных пластмасс, переработки газа, а также создания новых катализаторов, полимеров и масел. Особое место займут исследования в области интегрированного геологического и инженерного программного обеспечения, а также 3D-проектирования и моделирования в нефтегазопереработке и нефтехимии», — отмечается в релизе. Кроме того, будет осуществляться сотрудничество в области судостроения, включая возможность совместной работы при строительстве судов и создании оборудования на судоверфи «Звезда».

Одним из направлений взаимодействия «Роснефти» с Катарским фондом образования, науки и социального развития станет совместное финансирование приоритетных российских и международных научно-исследовательских разработок, в том числе за счет возможности венчурного финансирования. Партнеры также намерены развивать сотрудничество в сфере нефтегазового образования для интеграции российской и международной научно-образовательных школ.

Сечин отметил, что сегодня Катар — важный игрок на рынке Персидского залива и один из лидеров мировой нефтегазовой отрасли. «Развитие современных технологий в области ТЭК стало ключевым фактором, обусловившем социально-экономические успехи страны. Взаимодействие в сфере научно-технических исследований - одна из целей нашего сотрудничества. В Катаре создан уникальный научный центр, в котором работают ведущие мировые компании и образовательные учреждения, что создает основу для настоящего прорыва в нефтегазовой науке», — сказал он.

В ходе визита главу «Роснефти» принял эмир Катара — Тамим бен Хамад Аль-Тани. Игорь Сечин также провел ряд деловых встреч, в том числе с министром финансов, министром энергетики и промышленности Катара, а также руководством Qatar Petroleum. Главными темами двусторонних переговоров стали перспективы взаимовыгодного сотрудничества и реализация совместных проектов.

Еще одним направлением взаимодействия двух стран станет реализация ряда проектов, приуроченных к проведению перекрестного года культуры России и Катара в 2018 году.