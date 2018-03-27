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«Роснефть» и Катар расширят сотрудничество в сфере науки и образования

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Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования подписали в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и эмира государства Катар, Его Высочества шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, прибывшего с рабочим визитом в Москву, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и президент по научно-исследовательским разработкам Катарского фонда образования, науки и социального развития (Qatar Foundation) Файзал Альсуваиди. Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

В соответствии с условиями подписанного соглашения стороны планируют организовать повышение квалификации и переподготовку российских и катарских специалистов и инженеров в образовательных учреждениях, курируемых Катарским фондом, а также в ведущих российских вузах - партнерах «Роснефти» с целью обеспечения кадров знаниями и компетенциями соответствующими современным тенденциям развития научно-исследовательской сферы, включая проведение семинаров, конференций и круглых столов по актуальным тематикам отрасли с привлечением лучших международных экспертов в нефтегазохимической и других технологических областях.

Комментируя соглашение, Игорь Сечин заявил: «Россия и Катар инвестируют в экономику будущего — экономику знаний. Как отметил президент Российской Федерации «сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, технологии и компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению качества жизни». Взаимодействие в сфере научно-технических исследований и образовании — одна из целей нашего сотрудничества с Катаром. И в этой связи мы будем совместно финансировать приоритетные научные разработки и реализовывать образовательные программы во благо наших стран».

В свою очередь Файзал Альсуваиди в своей речи отметил: «Мы очень рады подписать это важное соглашение с компанией Роснефть. В рамках данного стратегического партнерства мы будем сотрудничать в целях развития и продвижения ключевых программ обучения, образования, повышения квалификации и переподготовки катарских и российских инженеров. В Катарском фонде мы постоянно стремимся предлагать студентам и исследователям лучшие образовательные возможности, а также в соответствии с соглашениями о сотрудничестве с ведущими международными университетами мы способствуем обучению высококвалифицированных кадров и содействуем обмену знаниями и опытом».

Деятельность Катарского фонда в области научных исследований и разработок включает такие проекты как Катарский парк науки и технологий (Qatar Science and Technology Park), один из ведущих наукоградов мира, который обеспечивает специальные экономические условия для предприятий, занятых разработкой и коммерциализацией новых технологий, в том числе в энергетической сфере. Резидентами Парка являются научно-технические филиалы и дочерние предприятия крупнейших нефтегазовых компаний мира.

Катарский фонд также курирует деятельность расположенных поблизости с Катарским парком науки и технологий филиалов ведущих западных и катарских университетов на территории «Города Образования», что обеспечивает связь академической науки и образования с технологическими инновациями и практическими промышленными разработками и исследованиями в Катаре.

Комментируя подписанное соглашение, востоковед, член экспертного совета Союза нефтегазопромышленников России, кандидат экономических наук Эльдар Касаев отметил, что «налаживание партнерства с Qatar Foundation в целях развития ключевых программ обучения, образования, повышения квалификации и переподготовки российских и катарских инженеров — просчитанный, своевременный, стратегически верный шаг «Роснефти». «На фоне осложнения отношений России с Западом компании целесообразно увеличивать авторитет и укреплять позиции в Ближневосточном регионе», — подчеркнул эксперт.

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