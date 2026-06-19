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13:58, 19 июня 2026Интернет и СМИ

На Западе предрекли крах мечты Украины

Euractiv: Европа считает нереалистичным вступление Украины в ЕС в 2028 году
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Мечты Украины о том, чтобы вступить в Европейский союз в 2028 году, столкнутся с суровой реальностью. О том, что Европа считает нереалистичным такое развитие событий, сообщило западное издание Euractiv.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский требует вступления Украины в ЕС в 2028 году и хочет вписать эту дату в мирное соглашение с Россией. В европейских столицах это считают нереалистичным и даже не подлежащим обсуждению», — предрекло крах этой идеи издание.

Главными противниками того, чтобы Украина стала частью Евросоюза, выступают Франция и Нидерланды, говорится в статье. В материале добавили, что Германия предлагала Киеву согласиться на членство в ЕС без права голоса, однако Зеленский сразу отверг этот вариант.

Ранее один из лидеров ультраправой партии «Конфедерация» Польши Кшиштоф Босак призвал европейских лидеров блокировать вступление Украины в Евросоюз. По словам Босака, власти страны с пренебрежением относятся к польским политикам.

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