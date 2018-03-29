Власти Севастополя анонсировали весенний призыв и отметили успехи осеннего

Итоги осеннего призыва и задачи по обеспечению организованного проведения весенней кампании 2018 года обсудили на расширенном заседании призывной комиссии Севастополя, которая прошла под председательством вице-губернатора Юрия Кривова. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 29 марта.

«Хочу вас поблагодарить за проделанную работу, по итогам которой мы заняли седьмое место из пятнадцати в Южном военном округе. В апреле начинается весенний призыв – седьмой в новейшей истории города. Наша задача — сохранить правильный настрой на работу и выполнить ее в полном объеме, без нарушений, в установленные сроки», — сказал Юрий Кривов.

По словам военного комиссара Алексея Астахова, все задачи на осенний призыв выполнены, в войска направлены 400 граждан. Он отметил, что более 73 процентов призывников имеют высшее или среднее профессиональное образование.

«Впервые в новейшей истории города воинские команды отправлялись к месту службы самолетами военно-транспортной авиации. В этом году такая практика будет продолжена. Также при поддержке правительства Севастополя проведены торжественные отправки призывников с вручением памятных подарков», — подчеркнул Астахов.

1 апреля начинается весенняя призывная кампания, в ходе которой порядка 500 севастопольцев будут направлены в Вооруженные Силы России для прохождения службы, уточняется в сообщении.