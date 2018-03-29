Лишившийся ноги при встрече с акулой фотограф заглянул хищнику в пасть

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Фотограф, лишившийся ноги 20 лет назад из-за встречи с акулой, снова чуть не стал добычей хищника. На видео инцидента обратил внимание новостной портал News.com.

Майк Кутс потерял правую ногу на Гавайских островах, когда ему было 18 лет. Тигровая акула откусила ему конечность, пока он купался. Тем не менее Кутс настоял, чтобы искалечившего его хищника не убивали, а со временем стал экологом, специализирующимся на защите акул от вымирания.

Спустя 20 лет после инцидента Кутс снова чуть не стал добычей акулы, на этот раз на побережье Новой Зеландии. Он снимал их на камеру для экологического проекта. «Когда я снимал, большая белая акула плыла ко мне и была буквально в миллиметрах от меня», — рассказал он. Однако ему удалось выйти из столкновения невредимым. По его словам, он обожает плавать с акулами, так как это «одно из самых крутых занятий на свете».

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