Большая белая акула испортила рыбалку американцам

Видео: kmorningstar87 / Instagram

В США большая белая акула испортила рыбалку двум американцам. На эмоциональное видео обратил внимание новостной портал UPI.

Кайл Монингстар (Kyle Morningstar) из города Порт Ориндж (штат Флорида) отправился на рыбалку со своим другом Яном Смитом 24 марта. Они собирались поймать несколько мексиканских луцианов на живца, однако наживка привлекла внимание большой белой акулы. Монингстар снял появление хищника на видео и выложил в свой Instagram.

«Я был просто поражен. Когда акула пошла на второй круг, я начал кричать. Мы бегали по лодке, а она плавала вокруг нас и ни капли не боялась», — поделился ощущениями Монингстар.

По его словам, акула была длиной примерно четыре метра. Как только хищник скрылся, рыбаки немедленно вернулись на берег.

Большая белая акула считается самым опасным видом акул для человека. Тем не менее они чаще всего нападают на людей из любопытства, а не из-за чувства голода.

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