Банкоматы дожили до кризиса среднего возраста

Банкоматы в США теряют актуальность на фоне большого количества цифровых способов оплаты, пишет Bloomberg.

По выражению издания, индустрия банкоматов пришла к кризису среднего возраста.

За последние два года число банкоматов в стране остается, в основном, неизменным, а с 2010-го по 2016-й количество действующих терминалов выросло только на 1,4 процента, приводит агентство данные консалтинговой компании RBR. Производители банковского оборудования беспокоятся, что такая тенденция скажется на их бизнесе.

«Общее количество банкоматов в США приближается к полумиллиону. Это, на наш взгляд, высокий уровень развития», — сказал изданию главный исполнительный директор компании-производителя банкоматов Triton Systems Дэрил Корнелл.

В Ассоциации индустрии банкоматов Bloomberg сказали, что производители оборудования внедряют новые функции, к примеру, бесконтактные терминалы или привязку к мобильным телефонам. По словам Сэма Дициона из консалтинговой Tremont Capital Group, многие компании стараются диверсифицировать решения, он полагает, что ни банкоматы, ни тем более наличные никуда не уходят.

Исследование Business Insider Intelligence 2015 года, данные которого приводит Bloomberg, показало, что 40 процентов миллениалов намерены отказаться от наличных, если это позволят возможности их банковских карт.

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