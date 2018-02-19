Шведы испугались исчезновения наличности

Объем наличности в обороте в Швеции стремительно сокращается, что встревожило представителей властей и часть граждан, сообщает Bloomberg. Количество наличных шведских крон упало до минимума с 1990 года, и составляет сейчас около 60 процентов от пика, достигнутого в 2007-м.

Исследования показывают, что только 25 процентов шведов сейчас оплачивают покупки наличностью хотя бы раз в неделю. Еще четыре года назад доля таких людей достигала 63 процентов. 36 процентов населения вообще никогда не используют наличные.

Материалы по теме Ничего наличного Ограничат ли россиян в деньгах

Сейчас, как отмечает агентство, все меньше и меньше учреждений принимают наличные деньги. Это приводит к тому, что люди, не приученные к новой цифровой экономике, в частности, пожилые люди, не могут расплатиться в некоторых ресторанах, музеях и магазинах.

Шведский риксдаг намерен подготовить к началу лета обзор сложившейся ситуации с тем, чтобы воспрепятствовать слишком быстрому исчезновению инфраструктуры обслуживания наличности. Глава ЦБ страны Стефан Ингвес предлагает обязать банки принимать наличность.

В 2016 году в Индии провели денежную реформу для борьбы с теневой экономикой. Из обращения были изъяты самые ходовые крупные купюры номиналом в 500 и 1000 рупий (7,5 и 15 долларов). Сокращение оборота наличности привело к массовым протестам в стране.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!