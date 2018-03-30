Пользователям предложили увидеть собственную смерть от ядерного взрыва

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Представители некоммерческой организации Outrider Foundation создали сервис, с помощью которого любой желающий может посмотреть последствия от ядерного взрыва в зависимости от различных условий. Об этом сообщает Motherboard.

Интерактивная карта позволяет пользователям указывать данные о своем местоположении и выбирать понравившуюся ядерную бомбу для взрыва из выпадающего списка. У посетителей сервиса также есть возможность выбрать тип детонации: на земле или в воздухе.

Когда сервис получит все необходимые сведения, на карте отобразится ядерный взрыв, а вместе с ним появится точная информация о радиусе поражения, взрывной волне, радиации и температуре в эпицентре события. Кроме того, алгоритмы сайта определят потенциальное количество погибших и пострадавших в результате взрыва.

В марте 2016 года компания Esri разработала похожий сервис, который позволял изучить всю историю ядерных взрывов начиная с 1945 года. Всего на интерактивной карте можно было увидеть места 2624 детонаций.

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