Стало известно имя следующего президента Египта

Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, согласно предаврительным данным, получает почти 92 процентов голосов избирателей по итогам выборов. Об этом сообщает The Guardian.

Явка избирателей составила 41,5 процента. Помимо действующего главы государства на высший пост претендовал малоизвестный политик, лидер «Аль-Гэд» («Завтра») Мустафа Муса. Он получил около трех процентов голосов.

Голосование проходило в стране в течение трех дней — с 26 по 28 марта. Для победы в первом туре выборов кандидату необходимо набрать 51 процент голосов. Это третьи по счету выборы президента после произошедшей в 2011 году революции, в результате которой ушел в отставку президент Хосни Мубарак, правивший страной с 1981 года.

Предыдущие выборы президента Египта состоялись в 2014 году. Тогда ас-Сиси набрал почти 97 процентов голосов, а его единственный соперник — лидер левоцентристов Хамдин Саббахи получил 2,9 процента.

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