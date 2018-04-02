Украинцы раскошелятся на Пасху

Стоимость «пасхальной корзины» (кулич, яйца, мясо) на Украине выросла на 83 процента по сравнению с уровнем 2017 года — ее стоимость возросла со 150 до 274 гривен (около 600 рублей). Об этом сообщает украинская газета «Сегодня».

В целом увеличилась стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления кулича. Больше всего подорожали изюм и яйца — 192 и 155 процентов соответственно. Молоко и сливочное масло, входящие в состав кулича, выросли в цене более чем на 30 процентов. За год сам кулич подорожал на 59 процентов.

Причинами роста стоимости продуктов стали сокращение производства молока, повышение тарифов на электроэнергию и зарплат и увеличение экспорта сливочного масла, пояснила аналитик Украинской аграрной конфедерации Неля Онищенко.

Стоимость буженины, входящей в украинскую «пасхальную корзину», выросла в два раза. Причиной этого стало подорожание свинины на 36 процентов за год. При этом отмечается падение стоимости сахара и дрожжей — на 1,2 процента и 55,1 процента соответственно.

В Украинской аграрной конфедерации прогнозируют, что перед Пасхой стоимость на праздничные продукты возрастет еще больше из-за увеличения спроса, однако после цены вернутся к прежнему уровню.

Минимальная зарплата на Украине была увеличена 1 января 2018 года, достигнув уровня 3723 гривен (около восьми тысяч рублей).

Пасха — христианский праздник, в 2018 году он отмечается православными церквями в разных странах 8 апреля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!