Русские сноубордисты расстались с одеждой ради мирового рекорда

Участники карнавала BoogelWoogel спустились по склонам сочинского курорта «Роза Хутор» в купальных костюмах, чтобы побить мировой рекорд. Об этом сообщает агентство Югополис.

Около двух тысяч лыжников и сноубордистов было зарегистрировано на мероприятие, которое состоялось 1 апреля 2018 года. Среди них были жители Москвы, Новосибирска, Владивостока, Красноярска, Междуреченска, Уфы, Казани, Борисоглебска, Кирова, Калуги, Воркуты, Нижнего Новгорода, Подольска, Ейска, Шахты, Донецка, Обнинска, Йошкар-Олы, Челябинска, Екатеринбурга, Мурманска, Норильска, Севастополя и Сочи.

В итоге в спуске приняли участие 1,2 тысячи человек. Фото- и видеодокументация массового спуска в «Розе хутор» будет отправлена в штаб-квартиру книги рекордов Гиннесса в Лондон для фиксации достижения.

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Предыдущий мировой рекорд был установлен в 2016 году, когда в рамках карнавала BoogelWoogel с cочинских склонов спустились 1 008 человек. Впервые BoogelWoogel проходил в 2013 году на курорте Шерегеш в Кемеровской области. Несмотря на то, что тогда с горы съехали более 700 спортсменов, счетная комиссия зарегистрировала в качестве участников лишь 500 из них.

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