Стало известно новое место работы Тулеева

Бывший глава Кузбасса Аман Тулеев получил вакантный депутатский мандат совета народных депутатов Кемеровской области. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

Решение о передаче мандата было принято ранее во вторник на совещании в избирательной комиссии, сообщил секретарь избиркома Кемеровской области Михаил Пименов. «Это произошло в установленном законом порядке. Аман Гумирович в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии "Единая Россия". В этом списке он находился до сего дня», — сказал Пименов.

Он уточнил, что Тулееву передан вакантный мандат депутата Ван Вай-Чена, который «сложил свои полномочия достаточно давно». «Иных кандидатур для замещения не было», — сказал секретарь избиркома.

Материалы по теме Тот еще бузотер Только страшная трагедия вынудила Тулеева уйти

По информации «Коммерсанта», на следующей неделе состоится очередная сессия областного совета, на которой действующий спикер регионального парламента Алексей Синицын сложит с себя полномочия. Его место займет Тулеев, сообщает издание.

1 апреля глава Кузбасса ушел в отставку по собственному желанию. Тулеев сообщил в видеообращении, что после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли десятки людей, «с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя».

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, который с марта являлся вице-губернатором Кузбасса, а до этого работал гендиректором угольной компании «Колмар».

Пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. Он унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Пострадали 76 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!