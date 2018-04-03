Цирковой фургон со слонами перевернулся в Испании

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В испанском городе Посо-Каньяда, провинция Альбасете, перевернулся грузовой автомобиль, который перевозил цирковых слонов. Одно животное погибло, сообщает El Pais.

Инцидент произошел 2 апреля, когда грузовик со слонами пытался обогнать другой автомобиль. Он выехал на соседнюю полосу, стал набирать скорость и неожиданно опрокинулся. Причиной аварии могли быть передвижения ехавших в кузове животных и неравномерное распределение веса.

Водитель грузового авто не пострадал, однако один из слонов погиб, еще двое получили серьезные травмы. Уцелевших животных выпустили на шоссе, которое из-за аварии закрыли на несколько часов. На некоторых из них были заметны окровавленные раны. Десятки водителей покинули свои машины, чтобы посмотреть на последствия случившегося.

На место происшествия прибыли дрессировщики, которые следили за тем, чтобы животные сохраняли спокойствие. Рядом разбили полевой ветеринарный госпиталь, где пострадавшим слонам оказали первую помощь. Чтобы переместить животных, которые получили травмы, понадобился автокран.

В социальных сетях новость о гибели слона вызвала волну негативных комментариев, направленных против цирка. Защитники животных, по сообщению The Independent, назвали инцидент очередным примером угрозы, которую цирки представляют для диких зверей.

Представитель испанской Ассоциации бродячих цирков Игнасио Педрера (Ignacio Pedrera) раскритиковал отзывы в соцсетях, в которых говорилось, что лучше бы погиб не слон, а дрессировщик. По его словам, такие слова лишь усиливают страдания водителя. «Это человек, который любит животных», — заявил он.

В интервью Europa Press Педрера предположил, что аварию могли подстроить сами защитники животных. По его словам, подобные случаи уже бывали. Он добавил, что существуют радикальные организации, которые придерживаются именно такой тактики.

В 2002 году сообщалось, что группа цирковых слонов устроила погром в курортном немецком городке Цингст. Животные повалили ограждение вольера, вырвались на свободу и стали крушить все, что попадалось им под ноги. Были повреждены несколько легких дачных бунгало и три автомобиля.

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