Американские военные поплатились за пьяный дебош в румынском клубе

Семь американских военнослужащих были задержаны в Румынии после того, как устроили пьяный дебош возле одного из ночных клубов города Крайова. Об этом сообщает телеканал Digi24.

Как стало известно, мужчины в состоянии сильного алкогольного опьянения покинули увеселительное заведение, однако забыли оплатить счет. Охранники ночного клуба решили догнать забывчивых военных и призвать их к порядку. Однако в ответ на просьбу вернуться и расплатиться, американцы начали избивать сотрудников заведения.

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Прибывшие на место полицейские попытались угомонить дебоширов, но они оказали сопротивление. В результате потасовки американцев задержали и отправили в отделение. Пятерых из них оштрафовали за нарушение общественного порядка. Точная сумма взыскания не уточняется.

Представители ВМС США подтвердили информацию об инциденте, связанном с военными, служащими на базе американской противоракетной обороны в румынском Девеселу, и пообещали провести внутреннее расследование. Также стало известно, что трое из военнослужащих были офицерами.

В ноябре прошлого года морской пехотинец вооруженных сил США устроил ДТП вблизи американской военной базы на японском острове Окинава. Тогда погиб 60-летний местный житель. Морской пехотинец был задержан органами правопорядка. Результаты анализов показали, что предельно допустимый уровень алкоголя в крови был превышен втрое.

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