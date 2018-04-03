Удаление видео с Песковым во ВШЭ объяснили фразой «Пацан сказал — пацан сделал»

Руководитель образовательной программы «Журналистика» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Сергей Корзун объяснил удаление видеозаписи ток-шоу «В точку» с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым фразой «Пацан сказал — пацан сделал». Об этом в Facebook рассказала студентка факультета Екатерина Фисенко.

«Вчера у нас на факультете проходила встреча с руководством по итогам визита Пескова и реакции на него. (...) После того как Корзун объяснил удаление записи принципом (прямая цитата) "пацан сказал — пацан сделал", из зала ушел мой друг и соавтор письма. После того как те же люди заявили, что песковская фраза про проституток не оскорбительна, и настаивали, что вообще к журналисткам отношения не имеет, а нам надо быть внимательными к фактам, из зала ушло несколько девушек», — сообщила Фисенко.

На вопрос одного из студентов, может ли быть удалена запись программы по просьбе любого гостя, Корзун, по словам девушки, ответил, что не опубликует видео, «если какой-нибудь рэпер там будет ругаться матом».

Ответ Корзуна про удаление записи с Песковым подтвердил и другой студент факультета ВШЭ Иван Бочаров. «Очень грустно, что человек, 28 лет назад создавший самую независимую радиостанцию современной России, сейчас редуцирует журналистскую этику до формулы "пацан сказал — пацан сделал" (это прямая цитата) и учит этому студентов», — написал он у себя в Facebook.

Студенческое ток-шоу «В точку» с участием Пескова прошло 29 марта. Отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента объяснил, почему Владимир Путин не вышел к митингующим после пожара в Кемерове, сообщил, что считает оппозиционера Алексея Навального нарциссом и эгоистом, и сравнил обвинения российских журналисток в домогательствах в адрес депутата Леонида Слуцкого со скандалом вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

30 марта медиацентр Высшей школы экономики удалил запись, но фрагменты выступления Пескова, снятые на мобильные телефоны учащимися, остались в социальных сетях. Представитель Кремля пояснил, что заранее попросил «не публичить» содержание встречи, «потому что вся информация и так доступна». Студенты ВШЭ назвали решение руководства вуза цензурой в открытом письме декану Андрею Быстрицкому и руководителю программы «Журналистика» Сергею Корзуну.

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