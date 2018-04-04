За Россию вступился бывший сенатор Фархад Ахмедов

Российский предприниматель Фaрхaд Ахмедoв высказался об обострении отношений между Лондоном и Москвой в связи с отравлением в Англии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Свою точку зрения он изложил в Facebook.

По мнению Ахмедова, обвинения, выдвинутые в адрес России, бездоказательны и голословны. «Когда бездоказательно обвиняют твою страну, обязанность сознательного гражданина — поддержать ее», — полагает бизнесмен.

Он выразил надежду на то, что «в этот раз человечеству повезет, и текущие, или будущие кризисы, не ввергнут мир вновь в пучину смертоубийственного конфликта». «Проблема, однако, в том, что на политиков в вопросе предотвращения такого сценария надежды мало», — посетовал Ахмедов.

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Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено.

Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

Фaрхaд Ахмедoв — российский предприниматель азербайджанского происхождения, возглавляет компанию «Азнар», производящую масло, соки, компоты и другие напитки. По данным Forbes на 2017 год, капитал бизнесмена составляет 1,3 миллиарда долларов, с этим показателем он занимает 67 место в списке богатейших коммерсантов России. В 2000-х годах Ахмедoв представлял в Совете Федерации Краснодарский край и Ненецкий автономный округ.

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