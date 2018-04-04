Мужчина внезапно обнаружил себя ублажающим рэпершу на обложке ее альбома

На американскую хип-хоп-исполнительницу Карди Би подали в суд за неправомерное использование фотографии модели для обложки альбома. Рэперша отказалась признавать вину, пишет TMZ.

На обложке пластинки Gangsta Bitch Music vol. 1 изображена Карди Би с бутылкой алкоголя в руке, на заднем сиденье автомобиля. Другой рукой она держит голову мужчины с татуировками на спине, который делает ей куннилингус.

Истец заявил, что тату модели с обложки полностью повторяют его татуировки, однако разрешения на использование снимков своего тела он не давал.

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Рэперша в ответ на обвинения подчеркнула, что человек с обложки — молодой темнокожий парень, а истец — белый мужчина среднего возраста из Ньюпорт-Бич. Она отметила, что у обвинившего ее американца на шее также присутствует надпись Born to Lose («Рожден, чтобы проигрывать»), которой нет у модели на альбоме. Карди Би выразила надежду на то, что этот девиз истца оправдает себя в суде, когда тот проиграет дело.

В ноябре 2017-го трек Карди Би Bodak Yellow вошел в топ-10 лучших песен года по версии журнала Rolling Stone.

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