Разочарованный пенсионер ударил прокурора тростью по голове

В Челябинской области 75-летний пенсионер избил прокурора тростью и повредил ему глаз. Об этом в среду, 4 апреля, сообщает «URA.ru».

Инцидент произошел в конце марта в Снежинске. Пенсионер пришел на прием к прокурору города Сергею Горшкову, чтобы оспорить снос своего самовольно установленного гаража. Кроме того, он собирался обжаловать судебное решение: в прошлом году его, председателя кооператива, признали виновным в растрате и приговорили к штрафу.

Услышав, что решение суда изменить нельзя, пенсионер схватил трость и напал на Горшкова, ударив его по голове и повредив глаз.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 296 УК РФ («Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования»). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

19 ноября 2017 года в казанском ресторане избили и ограбили отдыхающих прокурора и следователя. Оба лишились денег, получили травмы и были доставлены в городскую больницу.

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