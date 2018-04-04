Налетчики ограбили столичный банк за две минуты и попались полиции

В Москве задержали шесть человек, которых подозревают в ограблении отделения банка на Сокольнической площади. Об этом в среду, 4 апреля, источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу «360».

Как отмечается, предполагаемые преступники попали в руки к стражам порядка у метро «Аэропорт».

Сам налет на банк был совершен 28 марта. Около 18:00 пятеро неизвестных ворвались в офис банка на Сокольнической площади и, угрожая оружием, отобрали у кассиров все наличные деньги, после чего скрылись. В ходе нападения никто не пострадал.

Налетчики были одеты в камуфляж и вооружены пистолетами, а весь налет занял меньше двух минут. Работники банка заявили о похищении около 100 тысяч долларов. В Москве и в области ввели план «Вулкан» — полиция искала автомобиль Hyundai злоумышленников. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

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