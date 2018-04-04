Боксер получит медаль без единого удара

Австралийская девушка-боксер Тайла Робертсон обеспечила себе бронзовую медаль на Играх Содружества, не проведя ни одного боя. Об этом сообщает «Би-би-си».

В соревнованиях в весовой категории до 51 килограмма принимают участие только семь спортсменок. Робертсон осталась без соперника в четвертьфинале и автоматически попала в полуфинал. По регламенту соревнований бой за третье место не проводится — оба проигравших в полуфиналах получают бронзовую медаль.

Боксерский турнир стартует в четверг, 5 апреля. Таким образом, 19-летняя Робертсон обеспечила себе награду еще до начала соревнований.

Игры Содружества проходят с 4 по 15 апреля в Австралии. В соревнованиях принимают участие спортсмены, представляющие страны Содружества наций, в которое входят 52 государства. Игры проводятся раз в четыре года и по числу участников уступают только летним Олимпийским играм.

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