Британец пожил с двумя девушками и раскрыл женские секреты

Мужчина по имени Крейг Шейпс (Craig Shapes) рассказал о жизни с двумя женщинами в одной квартире. Все наблюдения он публиковал в Twitter.

Британец рассказал, что в 2017 году стал жить вместе с возлюбленной и ее лучшей подругой. Однако он не представлял, сколько новой информации о противоположном поле ему предстоит узнать. «Некоторая хрень, которую я увидел, буквально открыла мне глаза», — заявил Шейпс, а затем перечислил все наблюдения, которые его удивили за прошедший год.

Во-первых, мужчина не ожидал, что девушки показывают друг другу абсолютно все сообщения на смартфоне, забывая о конфиденциальности и безопасности. Кроме того, он опроверг популярный миф о том, что девушки не ходят в туалет. «Фраза “Мне нужно покакать”, пожалуй, стала самой частой в нашем доме», — шутит Шейпс.

Больше всего страдальцу не понравились заколки для волос, которые валялись буквально по всему дому. Также он узнал много нового о процессе подготовки к вечеру: как выяснилось, девушкам не достаточно просто «помыться, одеться и выйти».

Еще одно важное наблюдение касалось женской внимательности. Мужчина выяснил, что его сожительницы могут найти любую информацию в считанные секунды. «Я только упоминаю имя человека, а через пять минут они уже знают из Instagram кличку его собаки, размер ботинок и номер медицинской страховки», — рассказывает Шейпс. Кроме того, его восхитили существование огромного количество свечей с неведомыми запахами и необходимость халатов.

Однако, несмотря на все странности и недостатки, Шейпс продолжает радоваться своим сожительницам. «Ты не узнаешь истинной преданности, пока не поживешь с девушками. Каждый день наш дом полон смеха. Люблю их», — завершил повествование мужчина.

Все его твиты с наблюдениями собрали большое количество лайков и репостов: некоторыми записями пользователи делились более 40 тысяч раз.

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