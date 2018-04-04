Американские воспитательницы бросали спящих детей на пол и поплатились

Двух воспитательниц из американского штата Южная Дакота поймали на издевательствах над малолетними детьми. Об этом сообщает New York Post.

По его информации, расследование начали в конце февраля после того, как один из воспитанников детского сада в Су-Фолсе пожаловался родителям на насилие. Полицейские просмотрели видео с камер наблюдения.

Как выяснилось, 31-летняя Тереза Галлахер (Teresa Gallagher) и 22-летняя Кенеди Вендт (Kenedi Wendt) нападали на спящих днем детей. В частности, они поднимали их, а затем резко бросали на пол. Женщины также постоянно наступали на воспитанников и били их по голове, а иногда резко дергали вверх за руки. Всем пострадавшим было три или четыре года, сильно ли произошедшее повлияло на их здоровье, не сообщается.

Сотрудниц арестовали 30 марта. Галлахер и Вендт вменяется в вину 25 случаев насилия и жестокости по отношению к несовершеннолетним. Они могут выйти под залог в 25 тысяч долларов. Какое наказание им грозит, не уточняется. После произошедшего работниц уволили.

Ранее в марте сообщалось, что в Техасе пару иракского происхождения обвиняют в жестоком обращении с 16-летней дочерью и принуждении ее выйти замуж по договоренности. Родители избивали 15-летнюю дочь шваброй, обливали горячим маслом и душили, заставляя согласиться на брак по расчету.

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